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Ученые подтвердили способность домашних животных поддерживать психическое здоровье людей
Они также могут уменьшать чувство одиночества
В свежем исследовании ученых Университета Йорка и Университета Линкольна была подтверждена способность домашних животных поддерживать психическое здоровье людей.
Согласно выводам исследователей, наличие домашнего животного улучшает психическое здоровье владельца, а также уменьшает чувство одиночества. Так, порядка 90% опрошенных людей признали, что их питомцы помогли им психологически пережить период изоляции из-за коронавируса. В то же время, 96% опрошенных отметили, что животные помогли им быть более активными.
При этом 66% респондентов поделились, что в период изоляции переживали за питомцев в виду сложностей с получением ветеринарной помощи. По словам ведущего автора исследования, доктора Елены Ратшен, данная работа помогла выяснить, что между психическим здоровьем людей и эмоциональной привязанностью с домашними животными может быть связь.
Мы также обнаружили, что сила эмоциональной связи с домашними животными статистически не различалась по видам животных , а это означает, что люди в нашей выборке чувствовали себя в среднем так же эмоционально близкими, например, к своей морской свинке, как они чувствовали себя со своей собакой.