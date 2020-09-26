Ученые подтвердили способность домашних животных поддерживать психическое здоровье людей

Согласно выводам исследователей, наличие домашнего животного улучшает психическое здоровье владельца, а также уменьшает чувство одиночества. Так, порядка 90% опрошенных людей признали, что их питомцы помогли им психологически пережить период изоляции из-за коронавируса. В то же время, 96% опрошенных отметили, что животные помогли им быть более активными.

При этом 66% респондентов поделились, что в период изоляции переживали за питомцев в виду сложностей с получением ветеринарной помощи. По словам ведущего автора исследования, доктора Елены Ратшен, данная работа помогла выяснить, что между психическим здоровьем людей и эмоциональной привязанностью с домашними животными может быть связь.