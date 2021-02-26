Ученые подтвердили связь между депрессией и язвой желудка

В ходе исследования были проанализированы данные о состоянии здоровья практически полумиллиона человек, что позволило ученым понять, как функционируют кишечник и мозг. Один из авторов работы отметил, что исследование выступает за целостный подход к уходу за людьми, страдающими от желудочно-кишечных заболеваний, в том числе и язвенной болезней.

”Будучи студентом-медиком, я заметил, как у некоторых пациентов улучшились желудочно-кишечные симптомы после психотерапии или психиатрического лечения. Это исследование, связывающее большую депрессию с повышенным риском желудочно-кишечных расстройств, также объясняет сопутствующие заболевания”, - рассказал доктор Йеда Ву из IMB.

Специалисты также выявили восемь генетических вариаций, которые имеют связь с вероятностью развития язвенной болезни.