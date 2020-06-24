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Ученые показали, как могут выглядеть закаты на других планетах
Судя по всему, на Уране закат идентичен земному
Ученые NASA показали, как могут выглядеть закаты на других планетах. Специалистами была создана компьютерная симуляция, которая и позволила визуализировать закаты на разных планетах.
Симуляции, разработанные Джеронимо Виллануева, ученым-планетологом из Центра космических полетов имени Годдарда NASA, на данный момент добавили в качестве новой функции в онлайн-инструмент “Планетарный генератор спектра”. Данный генератор позволяет ученым визуализировать то, как именно свет передается сквозь атмосферы различных планет, лун и комет. Кроме того, с помощью него можно также предположить, состав атмосфер планет и их поверхностей.
Так, разработка позволила создать видео, демонстрирующее смоделированные закаты из миров солнечной системы и за ее пределами. Согласно ученым NASA, больше всего на земной закат похож закат на планете Уран.