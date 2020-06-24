Ученые показали, как могут выглядеть закаты на других планетах

Симуляции, разработанные Джеронимо Виллануева, ученым-планетологом из Центра космических полетов имени Годдарда NASA, на данный момент добавили в качестве новой функции в онлайн-инструмент “Планетарный генератор спектра”. Данный генератор позволяет ученым визуализировать то, как именно свет передается сквозь атмосферы различных планет, лун и комет. Кроме того, с помощью него можно также предположить, состав атмосфер планет и их поверхностей.

Так, разработка позволила создать видео, демонстрирующее смоделированные закаты из миров солнечной системы и за ее пределами. Согласно ученым NASA, больше всего на земной закат похож закат на планете Уран.