Ученые показали, как в будущем люди смогут перемещать Солнце в пространстве

Именно для решения данной проблемы американский физик Мэттью Каплан из Университета штата Иллинойс разработал идею “звездного двигателя”, с помощью которого человечество успешно могло бы найти себе новое место для жизни. Более того, по задумке автора, мы таким образом сможем переместить в безопасное место всю планетную систему.

Вполне вероятно, что именно подобный способ ученые будущего выберут для дальнейшего заселения космоса человечеством. В любом случае, не может не радовать тот факт, что лучшие умы нашего вида не прекращают прорабатывать различные сценарии по выживанию нашего вида, не зацикливаясь лишь на том, что уже было разработано ранее.