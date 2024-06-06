Ученые показали различия в мимике собак и волков

Используя диффузионно-тензорную томографию, ученые проанализировали видео с волками, живущими в неволе, и собаками из приюта, чтобы понять, как жизнь рядом с человеком изменила их выражения морды.

В ходе исследования, опубликованного в журнале Scientific Reports, было выявлено, что одомашненные собаки значительно ограничены в мимических движениях по сравнению с их дикими предками.

Волки способны выражать гнев, тревогу, любопытство, страх и другие эмоции через сложную мимику, благодаря развитой мускулатуре головы. В то время как собаки, особенно выведенные селекционным путем породы, такие как мопсы и ротвейлеры, имеют ограниченные способности к мимике.

В целом, собаки оказались менее способными к выражению широкого спектра эмоций через мимику по сравнению с волками. Например, волки морщили нос и поднимали верхнюю губу в 80% случаев, когда были в гневе, а собаки — лишь в 34%.