Ученые: полет на Марс может привести к отказу почек

Однако эти данные вызывают сомнения. Полет на Марс планируется в течение следующих 10 лет и гравитационные проблемы остаются серьезной угрозой: без нее человек может терять 1% костной массы в месяц.

Кроме того, исследование показывает, что невесомость и космическая радиация могут вызывать увеличение почек и образование камней.

Исследователи считают, что радиация за пределами Земли, до 0.66 зиверта в год, может нанести вред. Анализы на мышах показали, что почки были увеличены и функционировали хуже даже через шесть месяцев после облучения.

Однако астронавты не будут в невесомости всю миссию — лишь треть времени. Также гравитация на Марсе составляет 0.38 земной, что не столь вредно для почек.

Данные по радиации тоже могут быть некорректными, так как облучение мышей происходило в считанные минуты, а не в течение длительного времени, как это будет с астронавтами.

Поэтому, хотя исследование указывает на возможные риски для почек, реальная ситуация может оказаться менее критичной.