Ученые получили ДНК мумии благодаря вшам

Где-то мы это уже видели

Ученые обнаружили, что человеческая ДНК может быть извлечена из "цемента", которым головные вши приклеивают свои яйца к волосам, даже спустя тысячи лет. Это открытие может дать совершенно новый инструмент в будущих исследованиях.