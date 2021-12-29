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Ученые получили ДНК мумии благодаря вшам

Где-то мы это уже видели
Ученые обнаружили, что человеческая ДНК может быть извлечена из "цемента", которым головные вши приклеивают свои яйца к волосам, даже спустя тысячи лет. Это открытие может дать совершенно новый инструмент в будущих исследованиях.
Ученые получили ДНК мумии благодаря вшам

В новом исследовании ученые впервые извлекли ДНК из цемента на волосах, взятых из мумифицированных останков, возраст которых составляет 1,5 - 2 тыс лет. Благодаря тому, что клетки кожи головы попадают в цемент, образуемый самками вшей, когда они прикрепляют яйца к волосам.

Подобно вымышленной истории о комарах, заключенных в янтарь в фильме "Парк Юрского периода" и несущих в себе ДНК хозяина-динозавра, мы показали, что наша генетическая информация может быть сохранена липким веществом, выделяемым головными вшами на наших волосах

Алехандра Перотти
Доцент кафедры биологии беспозвоночных Университета Рединга
Источник: SciTechDaily
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