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Наука и технологии
Опубликовано 03 апреля 2024, 06:56
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Ученые поставили на ноги парализованного мужчину при помощи нового метода лечения

Потенциально это может стать научной революцией
Прорыв в медицине: пациент, парализованный 7 лет назад, снова может ходить благодаря новому методу лечения стволовыми клетками.
Ученые поставили на ноги парализованного мужчину при помощи нового метода лечения
© Хайтек

В клинике Майо успешно применили новаторскую методику лечения паралича. 35-летний Крис Барр, который был парализован от шеи и ниже после несчастного случая на серфинге, теперь может стоять и ходить.

Лечение заключалось в заборе стволовых клеток из тела пациента, их размножении в лаборатории до 100 млн штук и последующем введении в поясничный отдел позвоночника.

Результаты:

  • За 5 лет после терапии мужчина обрел большую независимость и стал быстрее ходить.
  • В клиническом испытании с участием 10 пациентов у 7 из 10 наблюдался рост силы мышц и повышение чувствительности.
  • 3 пациента не испытали улучшения, но их состояние не ухудшилось.
Источник:Хайтек
Автор:Булат Кармак
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#наука
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