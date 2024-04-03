Ученые поставили на ноги парализованного мужчину при помощи нового метода лечения

Опубликовано 03 апреля 2024, 06:56
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Ученые поставили на ноги парализованного мужчину при помощи нового метода леченияПотенциально это может стать научной революцией
Прорыв в медицине: пациент, парализованный 7 лет назад, снова может ходить благодаря новому методу лечения стволовыми клетками.
В клинике Майо успешно применили новаторскую методику лечения паралича. 35-летний Крис Барр, который был парализован от шеи и ниже после несчастного случая на серфинге, теперь может стоять и ходить.
Лечение заключалось в заборе стволовых клеток из тела пациента, их размножении в лаборатории до 100 млн штук и последующем введении в поясничный отдел позвоночника.
Результаты:
- За 5 лет после терапии мужчина обрел большую независимость и стал быстрее ходить.
- В клиническом испытании с участием 10 пациентов у 7 из 10 наблюдался рост силы мышц и повышение чувствительности.
- 3 пациента не испытали улучшения, но их состояние не ухудшилось.