Ученые поставили на ноги парализованного мужчину при помощи нового метода лечения

В клинике Майо успешно применили новаторскую методику лечения паралича. 35-летний Крис Барр, который был парализован от шеи и ниже после несчастного случая на серфинге, теперь может стоять и ходить.

Лечение заключалось в заборе стволовых клеток из тела пациента, их размножении в лаборатории до 100 млн штук и последующем введении в поясничный отдел позвоночника.

Результаты: