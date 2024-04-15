Ученые повторили передачу информации в мозге, но при помощи электронных нейронов

Мозг человека потребляет мало энергии, в отличие от энергозатратных ИИ-систем. Ученые ищут способы создания более энергоэффективных ИИ, изучая работу мозга.

Вместо имитации нейронов исследователи сосредоточились на моделировании передачи информации между ними. Их метод, прошедший биологические и цифровые эксперименты, доказал свою эффективность на электронной нейроморфной системе.

Электронные системы не полностью воспроизвели сложную передачу информации, но команда продемонстрировала возможность преобразования биологических цепей в электронные, сохраняя объем информации.

«Это ключевой шаг к созданию искусственных систем с низким энергопотреблением, основанных на структуре мозга», — отмечают авторы.

Исследование может стать важным шагом к созданию более энергоэффективных ИИ-систем, основанных на принципах работы человеческого мозга.