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Наука и технологии
Опубликовано 06 апреля 2024, 21:59
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Ученые повысили чувствительность оптических датчиков

Разработана новая платформа
Ведущий специалист в области электротехники и системного инжиниринга Маккелви-школы инженерии Университета Вашингтона в Сент-Луисе, Лан Янг, и его коллеги разработали платформу, которая позволяет значительно повысить чувствительность оптических датчиков. Исследование, опубликованное в Science Advances, демонстрирует, что использование точек исключительности в оптических системах может значительно улучшить их способность обнаруживать изменения в окружающей среде.
Ученые повысили чувствительность оптических датчиков

© Ferra.ru

Преимущество новой платформы заключается в том, что она позволяет улучшить чувствительность существующих датчиков без необходимости их модификации. Это достигается за счет внедрения блока управления точками исключительности, который может быть подключен к внешним датчикам. Такой подход значительно расширяет область применения улучшенных датчиков, делая их универсальными для различных областей, включая медицинскую диагностику и биомедицинское изображение.

Этот прорыв открывает двери для более точных и чувствительных датчиков, что может привести к улучшению медицинских технологий, включая портативные системы магнитно-резонансной томографии (МРТ).

Источник:Phys.org
Автор:Булат Кармак
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