Ученые повысили чувствительность оптических датчиков

Преимущество новой платформы заключается в том, что она позволяет улучшить чувствительность существующих датчиков без необходимости их модификации. Это достигается за счет внедрения блока управления точками исключительности, который может быть подключен к внешним датчикам. Такой подход значительно расширяет область применения улучшенных датчиков, делая их универсальными для различных областей, включая медицинскую диагностику и биомедицинское изображение.

Этот прорыв открывает двери для более точных и чувствительных датчиков, что может привести к улучшению медицинских технологий, включая портативные системы магнитно-резонансной томографии (МРТ).