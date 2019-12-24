Ученые пояснили, почему смартфон является плохим подарком для ребенка

Специалисты отмечают, что лучше при выборе подарка ребенку отдать предпочтение развивающим игрушкам или же книгам.”На мой взгляд, дарить ребенку гаджет игровой- это зверю в зубы ребенка отдавать, потому что экран управляет вниманием очень сильно, уход туда очень мощный”, - поделилась Елена Абдулаева, кандидат психологических наук, доцент МГППУ, старший научный сотрудник отдела психолого-педагогической экспертизы Центра прикладных психолого-педагогических исследований.

Кроме того, стоит оградить ребенка от дублирования тех возможностей, которые у него есть в реальной жизни, например выбор осенних листьев по цветам или же готовка. Это, по мнению Абдулаевой, необходимо делать вживую, тогда как электронные устройства должны выступать лишь в роли инструмента.