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Ученые пояснили, почему смартфон является плохим подарком для ребенка

Гаджеты способны управлять вниманием
По словам психологов, гаджеты являются плохим для ребенка подарком, так как не провоцируют развивающие функции. Кроме того, они также не формируют у детей волевые и креативные качества.

Специалисты отмечают, что лучше при выборе подарка ребенку отдать предпочтение развивающим игрушкам или же книгам.”На мой взгляд, дарить ребенку гаджет игровой- это зверю в зубы ребенка отдавать, потому что экран управляет вниманием очень сильно, уход туда очень мощный”, - поделилась Елена Абдулаева, кандидат психологических наук, доцент МГППУ, старший научный сотрудник отдела психолого-педагогической экспертизы Центра прикладных психолого-педагогических исследований.

Кроме того, стоит оградить ребенка от дублирования тех возможностей, которые у него есть в реальной жизни, например выбор осенних листьев по цветам или же готовка. Это, по мнению Абдулаевой, необходимо делать вживую, тогда как электронные устройства должны выступать лишь в роли инструмента.