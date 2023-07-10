Ученые предложили альтернативу для отопления частных домов в России

Исследователи из Пермского национального исследовательского политехнического университета предложили в качестве альтернативы газовому отоплению в частных жилых домах геотермальное — и посчитали, насколько оно выгоднее. Расчеты ученых опубликованы в «Вестнике ПНИПУ».

К 2030 году Россия должна практически полностью перейти на «зеленую» энергетику. В геотермальном отоплении для теплоснабжения используется энергия окружающей среды. Система данного вида отопления состоит из двух частей — внешнего и внутреннего контура.

Теплоноситель в трубах на глубине от 400 сантиметров до 3 метров принимает температуру земли — от – 15 до 20 °C — и поступает в здание, где установлен тепловой насос. Тот разгоняет жар до 60 °C градусов и при помощи циркуляционного насоса отправляет разогретый теплоноситель по трубам внутреннего контура. Такой метод обогрева экологичен, безопасен, экономичен и долговечен: в среднем система геотермального отопления служит 25 лет, а газовая — 15.

В российских условиях достаточно погрузить трубы с теплоносителем на глубину 1,6 метров, отмечает одна из исследователей, доцент кафедры «Строительный инжиниринг и материаловедение» ПНИПУ Любовь Хорошева. В самый холодный месяц средняя температура там будет составлять 2,4 °C. В качестве теплоносителя чаще всего используют фреон и антифриз, а не воду.

Тепловой насос позволяет экономить до 75 % расходов на отопление дома и горячее водоснабжение, подчеркивает специалист. Ученые сравнили экономическую эффективность двух способов геотермального отопления. Выяснилось, что монтаж устройства с газом стоит 340 тысяч рублей, а геотермального более 680 тысяч рублей. Однако с учетом того, что на коммунальные услуги с геотермальным отоплением будут менее 20%, то такой метод может окупиться уже через девять лет, подчеркивает магистрант ПНИПУ Екатерина Гурина.

Установка геотермального оборудования позволит замедлить глобальное потепление — оно не приводит к выбросу в атмосферу углекислого газа — и сэкономит бюджет миллионов людей, считают специалисты.