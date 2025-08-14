Наука и технологии
Ученые предложили бороться со временной остановкой дыхания… дуновением в ракушку

Внезапно, нет — это не шаманизм
Индийские исследователи из Центра и НИИ «Вечная Кардиология» предложили необычный способ профилактики апноэ — выдыхание в морскую ракушку.
Метод известен в йоге как «дуновение в шанкх» и ранее уже изучался в 2020 и 2023 годах, когда была подтверждена его польза для лёгких и сердечно-сосудистой системы.

Суть техники проста: у завитой ракушки отрезают кончик, после чего человек делает глубокий вдох и с усилием выдыхает воздух через сомкнутые губы в её полость.

Сложная форма раковины создаёт дополнительное сопротивление и, по предположению учёных, полезные акустические и механические эффекты, которые тренируют мышцы горла, нёба и верхних дыхательных путей, что помогает предотвратить апноэ.

В эксперименте добровольцы после 15-минутных занятий показали улучшение насыщения крови кислородом и качества сна.

Исследователи отмечают, что метод может стать доступной альтернативой дорогостоящему медицинскому оборудованию, особенно в странах с ограниченными ресурсами.

