Ученые предложили использовать банановые листья при создании автомобилей

Ученые провели исследование, в рамках которого было установлено, что смесь волокон листьев банана, углеродной нанотрубки и эпоксидной смолой приводит к образованию материала, ограничивающего вибрацию и шумы. Причем, преимуществом данного материала является его низкая себестоимость, а также возможность эксплуатации в сфере автопрома.

Более того, разработка машин с помощью банановых листьев является не только более экологичной, но и долговечной. Предполагается, что с помощью листьев можно создавать как крышки машинных двигателей, так и дверные панели. Также применение материалу можно найти и благодаря наличию свойства шумоизоляции.