Ученые предложили использовать ИИ для составления карты всех химических веществ

Авторы исследования отмечают, что в настоящее время люди знают лишь о малой доле химических веществ, воздействующим на нас. Ученые подсчитали, что менее 2% всех химических веществ, которым мы подвержены, были идентифицированы.

По словам ученых, традиционные методы химического анализа предвзяты по отношению к известным или предполагаемым структурам. Новые и неожиданные химические вещества при таком подходе остаются незамеченными.

В своем исследовании, ученые предлагают использовать несколько подходов на основе анализа данных. Во-первых, ученые предлагают активизировать усилия по добыче данных из существующих химических баз. Во-вторых, необходимо провести ретроспективный анализ уже имеющихся аналитических данных, полученных с помощью общепринятых методов. В-третьих, искусственный интеллект может помочь понять структуру и масштабы химического пространства экспосома.