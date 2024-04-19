Ученые предложили использовать мусор для производства топлива для авиации

Ученые обратили внимание на возможность использования бытовых и промышленных отходов, таких как пищевые остатки, древесина, бумага, пластик и другие материалы, для производства биотоплива. Технология создания топлива на основе этих отходов уже существует, однако ее масштабирование и экономическая эффективность требуют дальнейших исследований.

Исследователи также рассмотрели экологические аспекты процесса, обращая внимание на возможное увеличение выбросов углерода при транспортировке SAF. Однако, согласно результатам, производство топлива из отходов вблизи аэропортов позволит снизить загрязнение окружающей среды и избежать выбросов метана, который выделяется при разложении мусора на свалках.