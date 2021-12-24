Ученые предложили использовать отходы с производства пива в приготовлении майонеза

Эмульгаторы помогают стабилизировать сочетание двух жидкостей, которые трудно смешиваются, например, масла и воды. Яичный желток часто используется в качестве эмульгатора в майонезе для того, чтобы масло и вода, содержащиеся в нем, не разделялись.



Эмульгатор, созданный в НТУ, также помогает сократить количество пищевых отходов, поскольку он производится путем ферментации отработанного зерна пивоваров - побочного продукта пивоваренной промышленности. По оценкам, во всем мире около 39 миллионов тонн такого отработанного зерна ежегодно выбрасывается на свалки, где оно разлагается и увеличивает выбросы парниковых газов.



Для производства эмульгатора отработанное зерно пивоваров подвергается ферментации, а затем дальнейшим процессам извлечения белков, которые после высушивания сразу же пригодны для производства таких продуктов, как майонез.



Содержание жиров и калорий было аналогичным по сравнению с обычным магазинным майонезом, но майонез, приготовленный с использованием технологии ученых, содержал больше питательных веществ и антиоксидантов.