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Ученые предложили использовать отходы с производства пива в приготовлении майонеза

И у них даже получилось
Группа ученых из Сингапурского университета NTU разработала эмульгатор на растительной основе, который может заменить яйца или молочные продукты в майонезе, салатных заправках и взбитых сливках. Его делает из отработанного пивоваренного зерна.
Ученые предложили использовать отходы с производства пива в приготовлении майонеза

Эмульгаторы помогают стабилизировать сочетание двух жидкостей, которые трудно смешиваются, например, масла и воды. Яичный желток часто используется в качестве эмульгатора в майонезе для того, чтобы масло и вода, содержащиеся в нем, не разделялись.

Эмульгатор, созданный в НТУ, также помогает сократить количество пищевых отходов, поскольку он производится путем ферментации отработанного зерна пивоваров - побочного продукта пивоваренной промышленности. По оценкам, во всем мире около 39 миллионов тонн такого отработанного зерна ежегодно выбрасывается на свалки, где оно разлагается и увеличивает выбросы парниковых газов.

Для производства эмульгатора отработанное зерно пивоваров подвергается ферментации, а затем дальнейшим процессам извлечения белков, которые после высушивания сразу же пригодны для производства таких продуктов, как майонез.

Содержание жиров и калорий было аналогичным по сравнению с обычным магазинным майонезом, но майонез, приготовленный с использованием технологии ученых, содержал больше питательных веществ и антиоксидантов.

Источник: Наньянский технологический университет
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