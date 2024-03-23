Ученые предложили использовать рой дронов для борьбы с лесными пожарами

Использование дронов в борьбе с пожарами не ново, но команда профессора Суреша Сундарама, опубликовавшая свое исследование в IEEE Transactions on Systems, Man, and Cybernetics: Systems, предлагает новый уровень технологии. Они разработали алгоритм, позволяющий рою дронов обмениваться информацией и принимать независимые решения.

Каждый дрон оснащен камерами, тепловыми и инфракрасными сенсорами, а также датчиками температуры. В случае обнаружения возгорания ближайший дрон становится центром роя, привлекая к себе остальные. Каждый дрон самостоятельно определяет размер пожара и количество необходимых для его тушения дронов.

Для эффективного поиска пожаров ученые использовали алгоритм, вдохновленный поведением морского хищника Oxyrrhis marina. Дроны уменьшают шаг исследования при приближении к источнику огня.