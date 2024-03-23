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Наука и технологии
Опубликовано 23 марта 2024, 00:45
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Ученые предложили использовать рой дронов для борьбы с лесными пожарами

Они будут оснащены необходимым оборудованием
Ученые из Индийского института науки (IISc) разрабатывают новый метод борьбы с лесными пожарами с помощью роя дронов. Они предлагают координированный рой дронов, способных своевременно обнаруживать и тушить возгорания, что особенно актуально в условиях ускоренного изменения климата.

Использование дронов в борьбе с пожарами не ново, но команда профессора Суреша Сундарама, опубликовавшая свое исследование в IEEE Transactions on Systems, Man, and Cybernetics: Systems, предлагает новый уровень технологии. Они разработали алгоритм, позволяющий рою дронов обмениваться информацией и принимать независимые решения.

Каждый дрон оснащен камерами, тепловыми и инфракрасными сенсорами, а также датчиками температуры. В случае обнаружения возгорания ближайший дрон становится центром роя, привлекая к себе остальные. Каждый дрон самостоятельно определяет размер пожара и количество необходимых для его тушения дронов.

Для эффективного поиска пожаров ученые использовали алгоритм, вдохновленный поведением морского хищника Oxyrrhis marina. Дроны уменьшают шаг исследования при приближении к источнику огня.

Источник:Tech Xplore
Автор:Булат Кармак
Теги:
#дроны
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#мнение
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#пожар