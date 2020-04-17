Ученые предложили использовать слюну вместо крови для мониторинга диабета

Согласно данным ученых, которые проводили лабораторные испытания, анализ слюны имел точность 95,2%.”Слюна отражает некоторые физиологические функции организма, такие как эмоциональные, гормональные, пищевые и метаболические, и поэтому ее биомаркеры могут быть альтернативой крови для надежного раннего обнаружения и мониторинга”, - отметили авторы исследования.

Кроме того, преимуществом анализа слюны является то, что ее достаточно легко собирать, за счет отсутствия нужды в инвазивном вмешательстве. Также ученые отмечают, что обработка данного биологического материала занимает меньше времени, в отличии от крови.