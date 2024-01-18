Джейлбрейк-атаки стремятся обойти ограничения, установленные разработчиками ИИ, и заставить систему реагировать нежелательным образом. Например, злоумышленники могут пытаться получить подробные инструкции по изготовлению опасных веществ.

Ученые собрали набор данных, включающий 580 примеров подсказок для взлома ChatGPT и обошли его ограничения. А после был разработан метод, напоминающий системе о правилах, которые она должна соблюдать, что значительно снижает вероятность успешных джейлбрейк-атак.

Исследователи подчеркнули, что их метод можно усовершенствовать, делая искусственный интеллект менее уязвимым к атакам и стимулируя разработку дополнительных стратегий защиты в будущем.