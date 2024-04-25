Ученые предложили научить ИИ законам физики для точного прогнозирования погоды

Опубликовано 25 апреля 2024, 17:13
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Ученые предложили научить ИИ законам физики для точного прогнозирования погодыИ сделать модели самообучающимися
Для предсказания погоды используют искусственный интеллект (BB), но он пока не учитывает все важные факторы. Ученые предлагают объединить ИИ с физическими законами. Сейчас ИИ-модели погоды вроде Pangu-Weather хорошо предсказывают общие погодные явления, но ошибаются в деталях, например, силе и направлении ветра.
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Физики считают, что ИИ нужно «учить» законам природы, таким образом создав более точные модели. Для этого предлагают встроить в ИИ ограничения, основанные на известных физических принципах. Также ученые предлагают сделать модели погоды самообучающимися, чтобы они сами подстраивались под новые данные.
Объединение искусственного интеллекта и знаний о физике позволит создавать более совершенные модели погоды, что поможет точнее предсказывать климатические изменения.