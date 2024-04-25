Ученые предложили научить ИИ законам физики для точного прогнозирования погоды

Физики считают, что ИИ нужно «учить» законам природы, таким образом создав более точные модели. Для этого предлагают встроить в ИИ ограничения, основанные на известных физических принципах. Также ученые предлагают сделать модели погоды самообучающимися, чтобы они сами подстраивались под новые данные.

Объединение искусственного интеллекта и знаний о физике позволит создавать более совершенные модели погоды, что поможет точнее предсказывать климатические изменения.