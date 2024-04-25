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Наука и технологии
Опубликовано 25 апреля 2024, 17:13
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Ученые предложили научить ИИ законам физики для точного прогнозирования погоды

И сделать модели самообучающимися
Для предсказания погоды используют искусственный интеллект (BB), но он пока не учитывает все важные факторы. Ученые предлагают объединить ИИ с физическими законами. Сейчас ИИ-модели погоды вроде Pangu-Weather хорошо предсказывают общие погодные явления, но ошибаются в деталях, например, силе и направлении ветра.
Ученые предложили научить ИИ законам физики для точного прогнозирования погоды

© Ferra.ru

Физики считают, что ИИ нужно «учить» законам природы, таким образом создав более точные модели. Для этого предлагают встроить в ИИ ограничения, основанные на известных физических принципах. Также ученые предлагают сделать модели погоды самообучающимися, чтобы они сами подстраивались под новые данные.

Объединение искусственного интеллекта и знаний о физике позволит создавать более совершенные модели погоды, что поможет точнее предсказывать климатические изменения.