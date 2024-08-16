Ученые предложили новую методику ранней диагностики болезни Паркинсона

Опубликовано 16 августа 2024, 22:25
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Ученые предложили новую методику ранней диагностики болезни ПаркинсонаС использованием видео и ИИ
Учёные из Университета Флориды и Института неврологических заболеваний Нормана Фикселя разработали новый метод ранней диагностики болезни Паркинсона. С помощью видео и машинного обучения они смогли обнаружить ранние симптомы заболевания, что может значительно улучшить исходы лечения.
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В исследовании, опубликованном в журнале Parkinsonism & Related Disorders, специалисты применили машинное обучение для анализа видеозаписей простых движений рук и ног у здоровых людей и у пациентов с ранними стадиями болезни Паркинсона. Они выявили, что болезнь часто начинается асимметрично, затрагивая одну сторону тела более сильно, чем другую.
Метод продемонстрировал точность 86% в различении здоровых людей и пациентов с ранним Паркинсонизмом. Этот подход является неинвазивным, использует стандартные видеозаписи и может помочь в раннем обнаружении болезни, что улучшает результаты лечения и управление пациентами.
Источник:Medical Xpress
Автор:Булат Кармак