Ученые предложили новую методику ранней диагностики болезни Паркинсона

В исследовании, опубликованном в журнале Parkinsonism & Related Disorders, специалисты применили машинное обучение для анализа видеозаписей простых движений рук и ног у здоровых людей и у пациентов с ранними стадиями болезни Паркинсона. Они выявили, что болезнь часто начинается асимметрично, затрагивая одну сторону тела более сильно, чем другую.

Метод продемонстрировал точность 86% в различении здоровых людей и пациентов с ранним Паркинсонизмом. Этот подход является неинвазивным, использует стандартные видеозаписи и может помочь в раннем обнаружении болезни, что улучшает результаты лечения и управление пациентами.