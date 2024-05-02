Ученые предложили новую технологию для создания более эффективных лекарств

Одним из главных преимуществ нового метода является то, что он позволяет создавать более однородные и меньшие по размеру наночастицы. Именно такие частицы лучше всего подходят для доставки лекарств на основе нуклеиновых кислот внутрь клеток организма, где они могут оказать лечебное воздействие.

Лекарства на основе нуклеиновых кислот рассматриваются как перспективный подход к лечению ряда заболеваний, включая некоторые виды рака. Однако до сих пор одним из основных препятствий для их применения была сложность доставки лекарственного вещества к цели. Новая технология FDmiX может помочь решить эту проблему.

Разработкой технологии FDmiX занимались специалисты Fraunhofer Institute for Production Systems and Design Technology IPK совместно с компанией FDX Fluid Dynamix GmbH. Технология уже привлекла внимание фармацевтических компаний — швейцарская Lonza приобрела лицензию на ее использование.