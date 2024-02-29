Ученые предложили новый метод борьбы с потеплением Земли

Экспериментальная идея заключается во внедрении льда в верхние слои атмосферы, что может сделать водяные пары в этих слоях менее влажными и компенсировать часть глобального потепления.

Суть заключается в том, что специальные самолеты могут впрыскивать ледяные частицы на высоте около 17 километров. Это приведет к образованию льда, который, поднимаясь, заставит водяной пар превращаться в лед и оседать, уменьшая влажность стратосферы. Однако пока нет работающего метода для проведения таких впрыскиваний.

По словам главного автора исследования, Джошуа Шварца, при максимальном объеме впрыска в 2 тонны в неделю можно уменьшить глобальное потепление всего на 5%, что является незначительным вкладом в решение проблемы. Однако ученые призывают к предосторожности, поскольку возможные побочные эффекты пока неизвестны.