Ученые предложили новый метод для очистки воды в теплицах

Опубликовано 20 сентября 2024, 23:461 мин.
Ученые предложили новый метод для очистки воды в теплицахОн сохранит питательные вещества для повторного использования
Команда ученых из Университета штата Мичиган под руководством профессора Тома Фернандеса разработала новый метод очистки воды, используемой в теплицах. Этот подход направлен на повышение эффективности водопользования и уменьшение выбросов удобрений и пестицидов в окружающую среду.
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Фернандес создал двухступенчатую биореакторную систему, основанную на древесных опилках, которая позволяет эффективно удалять нитраты и фосфаты из воды. Исследования показали, что система может удалить более 95% нитратов и 80−87% фосфатов, что значительно улучшает качество воды.
Уникальность нового метода заключается в его способности не только очищать воду, но и сохранять в ней питательные вещества для повторного использования в производстве. При модификации биореактора, позволяющей воде проходить через систему быстрее, ученые достигли уровня рекуперации питательных веществ до 90−100%.