Ученые предложили новый метод для очистки воды в теплицах

Фернандес создал двухступенчатую биореакторную систему, основанную на древесных опилках, которая позволяет эффективно удалять нитраты и фосфаты из воды. Исследования показали, что система может удалить более 95% нитратов и 80−87% фосфатов, что значительно улучшает качество воды.

Уникальность нового метода заключается в его способности не только очищать воду, но и сохранять в ней питательные вещества для повторного использования в производстве. При модификации биореактора, позволяющей воде проходить через систему быстрее, ученые достигли уровня рекуперации питательных веществ до 90−100%.