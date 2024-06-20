Ученые предложили новый метод обнаружения утечек в канализационных системах

Дело в том, что кофеин содержится в бытовых стоках, но практически не попадает в окружающую среду естественным путем. Таким образом, его наличие в ливневых стоках может указывать на утечку канализации.

Традиционные методы поиска утечек несовершенны: они могут их пропускать и не работают, если утечка находится ниже по течению.

Исследователи проверили эффективность метода, изучив пробы воды из ливневых стоков в шести городских районах. Для сравнения они также брали пробы дождевой воды, луж и бытовых стоков.

Оказалось, что кофеин, в отличие от других бытовых химикатов, почти не обнаруживается в дождевой воде и лужах, зато его уровень в канализации значительно выше. Благодаря своей стабильности в воде, кофеин идеально подходит для использования в качестве индикатора утечек.