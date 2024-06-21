Ученые предложили новый метод проверки моделей квантовых схем

Опубликовано 21 июня 2024, 21:33
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Ученые предложили новый метод проверки моделей квантовых схемC помощью языка программирования
Квантовые вычисления, использующие законы квантовой физики для решения сложных задач, стремительно развиваются. Однако из-за высокой вероятности ошибок в квантовых схемах необходима их проверка. Ученые из JAIST предложили новый метод символической проверки моделей квантовых схем.
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Квантовые схемы состоят из последовательности квантовых вентилей и операций с кубитами. Проверка этих схем важна для обеспечения их корректности. Исследователи использовали язык программирования Maude system для формальной спецификации и проверки квантовых схем с помощью линейной временной логики (LTL).
Метод успешно проверил несколько квантовых протоколов, обнаружив и исправив ошибки в квантовой телепортации вентилей. Этот метод открывает путь к более надежным квантовым вычислениям, подчеркивая важность дальнейших исследований в этой области.
Источник:Tech Xplore
Автор:Булат Кармак