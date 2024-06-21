Ученые предложили новый метод проверки моделей квантовых схем

Квантовые схемы состоят из последовательности квантовых вентилей и операций с кубитами. Проверка этих схем важна для обеспечения их корректности. Исследователи использовали язык программирования Maude system для формальной спецификации и проверки квантовых схем с помощью линейной временной логики (LTL).

Метод успешно проверил несколько квантовых протоколов, обнаружив и исправив ошибки в квантовой телепортации вентилей. Этот метод открывает путь к более надежным квантовым вычислениям, подчеркивая важность дальнейших исследований в этой области.