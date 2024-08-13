Наука и технологии
Опубликовано 13 августа 2024, 23:07
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Ученые предложили новый подход к оценке риска сердечно-сосудистых заболеваний

Долгосрочные риски могут оказаться выше, чем краткосрочные
Новые уравнения для оценки риска сердечно-сосудистых заболеваний предлагают учитывать как 10-летний, так и 30-летний риск, что может изменить подход к лечению гипертонии. Ранее использовавшийся инструмент расчёта 10-летнего риска инфаркта или инсульта теперь дополняется новыми данными, показывающими, что долгосрочный риск может оставаться высоким, несмотря на низкий краткосрочный риск.
Ученые предложили новый подход к оценке риска сердечно-сосудистых заболеваний

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Доктор Пол Мунтер из Университета Алабамы в Бирмингеме отметил, что «многие имеют низкий риск инфаркта и инсульта в течение 10 лет, но высокий риск в течение следующих 30 лет». Это открывает необходимость учитывать оба показателя при решении о начале медикаментозного лечения.

Новая методика расчета включает оценку риска сердечной недостаточности и учитывает такие факторы, как функция почек и уровень сахара в крови. Эта методика также исключает расовые факторы, основываясь на социальных детерминантах здоровья.

Исследование показало, что для людей младше 60 лет с гипертонией, которые имеют высокий риск в течение 10 лет по старым уравнениям, новый метод предсказывает высокий 30-летний риск сердечно-сосудистых заболеваний. Это предполагает, что медикаментозное лечение может быть полезным даже при низком краткосрочном риске.