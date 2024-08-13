Ученые предложили новый подход к оценке риска сердечно-сосудистых заболеваний

Доктор Пол Мунтер из Университета Алабамы в Бирмингеме отметил, что «многие имеют низкий риск инфаркта и инсульта в течение 10 лет, но высокий риск в течение следующих 30 лет». Это открывает необходимость учитывать оба показателя при решении о начале медикаментозного лечения.

Новая методика расчета включает оценку риска сердечной недостаточности и учитывает такие факторы, как функция почек и уровень сахара в крови. Эта методика также исключает расовые факторы, основываясь на социальных детерминантах здоровья.

Исследование показало, что для людей младше 60 лет с гипертонией, которые имеют высокий риск в течение 10 лет по старым уравнениям, новый метод предсказывает высокий 30-летний риск сердечно-сосудистых заболеваний. Это предполагает, что медикаментозное лечение может быть полезным даже при низком краткосрочном риске.