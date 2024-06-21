Ученые предложили новый подход к созданию квантовых компьютеров

Квантовые компьютеры обещают революцию в вычислительной технологии, но находятся на стадии развития. Один из ключевых вызовов, с которым сталкиваются исследователи, — это высокая частота ошибок во время работы, вызванных взаимодействием кубитов. Предложенная командой идея использования временных кристаллов позволяет кубитам взаимодействовать таким образом, что их состояния остаются стабильными и не подвержены деградации.

Планируется использование ультрахолодных атомов калия для создания временных кристаллов, что позволит кубитам в квантовом компьютере взаимодействовать на больших расстояниях и с высокой эффективностью. Этот подход может значительно расширить возможности обработки данных и создания более сложных вычислений.