Ученые предложили новый подход к созданию квантовых компьютеров

Опубликовано 21 июня 2024, 19:19
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Ученые предложили новый подход к созданию квантовых компьютеровС использованием временных кристаллов
Группа физиков из Польши и Австралии предложила новое решение для устранения ошибок на квантовых компьютерах с использованием печатных плат на основе временных кристаллов. Идея, описанная в их статье на сервере предварительных публикаций arXiv, направлена на предотвращение деградации состояний кубитов в процессе их взаимодействия при расчетах.
Квантовые компьютеры обещают революцию в вычислительной технологии, но находятся на стадии развития. Один из ключевых вызовов, с которым сталкиваются исследователи, — это высокая частота ошибок во время работы, вызванных взаимодействием кубитов. Предложенная командой идея использования временных кристаллов позволяет кубитам взаимодействовать таким образом, что их состояния остаются стабильными и не подвержены деградации.
Планируется использование ультрахолодных атомов калия для создания временных кристаллов, что позволит кубитам в квантовом компьютере взаимодействовать на больших расстояниях и с высокой эффективностью. Этот подход может значительно расширить возможности обработки данных и создания более сложных вычислений.