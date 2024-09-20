Ученые предложили новый способ поиска темной материи

Исследование под руководством д-ра Александра Готтеля из Университета Кардиффа фокусируется на темной материи — гипотетических частицах, которые ведут себя как волны. Д-р Готтель отметил, что некоторые теории предполагают, что темная материя может вести себя более как волна, чем как частица.

Команда использовала данные третьего наблюдательного периода LIGO, улучшив чувствительность на низких частотах от 10 до 180 Герц. Хотя убедительных доказательств существования темной материи в данных LIGO не было найдено, ученые установили новые верхние пределы силы взаимодействия темной материи с компонентами LIGO.