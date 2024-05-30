Ученые предложили новый способ защиты личной информации на изображениях

Именуемая «генеративной заменой контента», эта технология позволяет сохранить повествовательность изображения, а также обеспечить защиту частной информации. Представленное на конференции CHI Association for Computing Machinery в Гонолулу, исследование показало, что 60% пользователей не могли определить, какие изображения были изменены.

Система, названная генеративной заменой контента (GCR), автоматически заменяет участки изображения, которые могут представлять угрозу для конфиденциальности, на искусственно созданные заменители.

Хотя некоторые могут быть обеспокоены рисками такого реалистичного изменения изображений, где границы между оригинальным и измененным изображением становятся менее очевидными, команда ученых положительно относится к его преимуществам.