Ученые предложили новый способ защиты от квантовых компьютеров

Сейчас шифрование данных основано на математических методах защиты, включая шифрование конечного к конечному. Однако с развитием квантовых компьютеров, которые смогут легко взламывать существующие алгоритмы шифрования, ученые предлагают новые технологии защиты, такие как квантовая криптография.

В новом исследовании, опубликованном в журнале Advanced Quantum Technologies, ученые описывают проект «Quick3», который использует фотоны — частицы света — для передачи данных через спутниковую сеть. Это позволяет обмениваться информацией, зашифрованной в световых частицах, и предотвращает попытки перехвата данных.

Основным преимуществом этого подхода является то, что квантовые свойства частицы изменяются при любой попытке измерения, что делает невозможным перехват данных без обнаружения.

Хотя традиционная квантовая криптография, основанная на земле, имеет ограниченную дальность передачи данных из-за рассеивания света, использование спутников позволяет расширить диапазон передачи данных за счет тонкости атмосферы на высоких высотах.

Планируется запуск спутника для тестирования системы в 2025 году, и для полноценного функционирования квантовой коммуникационной системы потребуется несколько сотен или тысяч спутников.