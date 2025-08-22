Ученые предложили новый способ защиты самолетов от помех 5G

Сети пятого поколения работают на широких диапазонах частот, что позволяет передавать данные быстрее. Однако часть этих диапазонов пересекается с частотами, на которых работают радиовысотомеры самолетов. Эти приборы отвечают за измерение высоты над землей и особенно важны при взлете, посадке и полетах в условиях низкой видимости. Помехи со стороны 5G могут привести к сбоям, что уже становилось причиной отмены рейсов.

Команда KAUST впервые применила стохастическую геометрию для анализа взаимодействия 5G-сигналов и высотомеров. Ученые выяснили, что оптимальной формой зоны, в которой ограничивается использование определенных частот, является треугольная область вокруг взлетно-посадочных полос. Внутри таких зон башни связи должны работать только на более низких диапазонах, чтобы минимизировать риск.

Авторы отмечают, что эффективность 5G в этих зонах снижается, но потери остаются ограниченными. Например, при наличии одной вышки внутри зоны производительность падает примерно на 20%, а при трех — на 50%.