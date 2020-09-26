Ученые предложили оценивать состояние здоровья диабетиков по слезам

Отметим, что люди с диабетом, для предотвращения осложнений, часто отслеживают уровень глюкозы в крови, что, соответственно, вынуждает их часто сдавать анализ крови. На данный момент все известные способы данного мониторинга состояния здоровья инвазивны. Авторы же, в свою очередь, предлагают безболезненный и неинвазивный метод отслеживания состояния здоровья, для которого требуются лишь образцы слез.

Предыдущие работы ученых продемонстрировали, что уровень глюкозы в слезах практически соответствует уровню глюкозы в крови. А уже в этом исследовании ученые были сфокусированы на изучении уровня гликоальбумина (GA), отражающего средний уровень глюкозы в крови в течении предыдущих двух недель. Также специалисты выявляли разницу данного показателя в слезах и крови. В результате выяснилось, что между уровнями GA в слезах и в крови есть значительная корреляция.