Ученые предложили останавливать серьезные кровотечения при помощи магнитов

К слову, ученые со всего мира на протяжении многих лет пытаются изобрести универсальный способ для остановки крови даже при самых сложных травматических ситуациях. На этот раз с новым предложением выступили сотрудники Массачусетского технологического института, предложившие использовать для этих целей биосовместимую магнитореологическую жидкость. На данный момент, к сожалению, никакой информации об использовании подобного способа остановки крови практически нет — единственное, что точно известно, так это то, что ученые по сей день продолжают тестирование данной технологии в целях остановки крови в лабораторных условиях.

Важно отметить, что данный способ невозможно использовать при негеморрагических травмах или при появлении травм сразу нескольких частей тела.