Ученые предложили переименовать коронавирус

В переводе предложенное название MicroCLOTS звучит как “микрососудистый COVID-19 сосудов легкого с обструктивным тромбовоспалительным синдромом”. Так, потенциальное переименование коронавируса обусловлено тем, что у инфицированных фиксируются нарушения сосудов легких, которые, в свою очередь, спровоцированы образованием тромбов. Кроме того, ученые отмечают, что сгустки крови способны появляться не только в легких, но и в других органах, в числе которых мозг, а это может привести к летальному исходу.

Ученые из России же необходимости в переименовании коронавируса в MicroCLOTS не видят, поскольку на данный момент влияние COVID-19 на развитие сосудистых изменений до конца не доказано.