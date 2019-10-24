Ученые предложили строить небоскребы из деревьев

На протяжении тысячи лет люди возводили свои дома из древесины. Тогда как XX век ознаменовался заменой древесины на такие материалы как бетон и сталь, но именно сейчас тот переломный момент, когда интерес к древесине снова растет. Однако на данный момент свойства древесины не позволяют людям отстраивать высокие здания. По словам ученых, это в первую очередь связано с тем, что люди на данный момент не владеют полными знаниями о молекулярном строении древесных волокон.

Новое исследование дало понять точное расположение макрофибрилл. А это, в свою очередь, позволит идентифицировать различные деревья и определять их молекулярный строй.