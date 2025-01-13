Ученые предложили управлять AR-устройствами через походку

Исследование под названием "Гейм-жесты: изучение вариаций шага и ударов ног при движении" было проведено группой ученых из Университета Ватерлоо. Авторы исследования — Чинг-Йи Цай и Дэниел Вогел — опубликовали свои результаты на конференции UIST 2024.

Идея управления устройствами с помощью походки возникла во время пандемии, когда профессор Вогел хотел оставаться активным, не останавливаясь для использования телефона. Вместо этого он предложил использовать гейм-жесты, которые будут распознаваться устройствами на основе особенностей ходьбы.

Ученые протестировали 22 различных вариации движений ног, оценив их удобство, соответствие с естественным ходом и общественную приемлемость. Среди них выделились семь оптимальных гейм-жестов, которые позволяли выполнять такие задачи, как управление музыкальным плеером, заказ кофе или ответ на звонок.

В одной из стадий исследования участники использовали AR-шлем, который отображал меню поверх реального мира. Команды передавались дистанционно, так как соответствующая AR-технология все еще находится в стадии разработки. Тем не менее, доказательство концепции показало высокую точность — 92% в распознавании жестов.