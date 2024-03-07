Ученые предложили восстанавливать зрение с помощью солнечных панелей

Инженер по фотовольтаическим технологиям в UNSW, доктор Удо Ромер, предлагает использовать солнечные технологии для преобразования света, поступающего в глаз, в электрический импульс, обходя поврежденные фоторецепторы, и передачи визуальной информации в мозг.

Существует множество заболеваний, таких как пигментный ретинит и возрастная макулодегенерация, при которых люди медленно теряют зрение из-за деградации фоторецепторов. Ученые уже проводили испытания с имплантами, использующими электроды для создания импульсов напряжения, однако это требует проведения сложной операции с введением проводов в глаз.

Доктор Ромер предлагает альтернативный метод — использование микроскопических солнечных панелей, присоединенных к глазу, которые преобразуют свет в электричество. Они обеспечивают самопитание и мобильность, исключая необходимость проводов внутри глаза.

Исследование пока находится на этапе концепции, и первые успешные результаты достигнуты с использованием двух слоев солнечных панелей на площади около 1 кв.см.

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