Ученые предложили заменить яичный белок грибами

Ученые предложили заменить яичный белок грибамиГенномодифицированными
Выращивание кур для производства яиц, приводят к большим выбросам парниковых газов и способствуют дефициту воды, потере биоразнообразия и обезлесению.
Поиск устойчивых альтернатив белкам животного происхождения вызывает растущий интерес в пищевой промышленности.
По словам ученых, более половины содержания белка в яичном порошке составляет овальбумин. VTT удалось произвести овальбумин с помощью нитчатого гриба-аскомицета Trichoderma reesei.
Ген, несущий чертежи овальбумина, вводится с помощью современных биотехнологических инструментов в гриб, который затем производит и выделяет тот же белок, что и яйца кур.
Авторы исследования считают, что использование овальбумина, произведенного грибами, сократит потребность в земле почти на 90 процентов, а выбросы парниковых газов - на 31-55 процентов по сравнению с белком из натуральных яиц.