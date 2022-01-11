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Ученые предложили заменить яичный белок грибами

Генномодифицированными
Исследование, проведенное учеными из Университета Хельсинки совместно с Техническим исследовательским центром VTT, показывает, что белок овальбумин, производимый грибами, может потенциально смягчить экологические проблемы, которые связаны с производством куриного белка.
Ученые предложили заменить яичный белок грибами

Выращивание кур для производства яиц, приводят к большим выбросам парниковых газов и способствуют дефициту воды, потере биоразнообразия и обезлесению.

Поиск устойчивых альтернатив белкам животного происхождения вызывает растущий интерес в пищевой промышленности.

По словам ученых, более половины содержания белка в яичном порошке составляет овальбумин. VTT удалось произвести овальбумин с помощью нитчатого гриба-аскомицета Trichoderma reesei.

Ген, несущий чертежи овальбумина, вводится с помощью современных биотехнологических инструментов в гриб, который затем производит и выделяет тот же белок, что и яйца кур.

Эмилия Нордлунд
Автор исследования

Авторы исследования считают, что использование овальбумина, произведенного грибами, сократит потребность в земле почти на 90 процентов, а выбросы парниковых газов - на 31-55 процентов по сравнению с белком из натуральных яиц.

Источник: Science Daily
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