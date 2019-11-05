Ученые предположили, что Вселенная может иметь форму планеты
Подобную гипотезу зарубежные исследователи выдвинули на основании данных, полученных со спутника Planck Европейского космического агентства. Так, ученые предполагают, что если “запустить” пучок фотонов в одну сторону, то он не продолжит свое движение в пространстве на протяжении бесконечного количества времени, а просто-напросто вернется с другой стороны. В основу новой работы астрофизиков легло предположение Эйнштейна, согласно которому гравитация меняет путь света при помощи гравитационного линзирования.
Стоит отметить, что в тот же самый момент, гипотеза американских ученых противостоит теории постоянной Хаббла. Ее суть заключается в том, что по мнению современных ученых, Вселенная бесконечно расширяется с постоянной скоростью в плоскости.