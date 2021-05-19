Ученые предрекли человечеству катастрофу в 2060 году

Авторы исследования сообщают, что Антарктида удерживает необходимое количество льда на суше, чтобы при его таянии уровень мирового океана поднялся более чем на 60 метров. К слову, это в 10 раз превышает ледяной щит Гренландии. Исследователи подсчитали, что модификации ледяного покрова Антарктиды достигнут критических показателей в течение несколький десятилетий. По их прогнозам, это станет реальностью уже в 2060 году.

Так, по подсчетам ученых, уже в 2060 году человечество столкнется с поднятием уровня мирового океана, которое приведет к затоплению всего, что расположено в пределах береговых линий и прибрежных городов. Причем по их предсказаниям, после 2060 года ограничение таяния льда станет неосуществимой задачей. Они предупредили, что этот сценарий произойдет, если человечество не сфокусируется на сокращении выбросов парниковых газов.