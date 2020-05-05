Ученые предсказали человечеству продолжительное сокращение популяции

Так, если по прогнозам той же ООН население планеты к 2100 году должно вырасти с 7 до 11 млрд человек, то все больше специалистов-демографов начинают придерживаться графика, согласно которому пик наступит значительно раньше. Пока что речь идет о промежутке между 2040 и 2060 годами — тогда население Земли должно составить 9 млрд человек. При этом ученые сходятся во мнении, что затем человечество ждет продолжительное сокращение популяции.

По мнению экспертов, коэффициенты рождаемости останутся высокими лишь пока в странах Африки, а именно на территории южнее Сахары и в некоторых районах Ближнего Востока. При этом и там ситуация начнет меняться, как только образование станет более доступным женщинам, а также будет взят под контроль уровень рождаемости.