Ученые предсказали глобальное отключение интернета из-за солнечных вспышек

Отмечается, что солнечные вспышки, для которых характерны корональные выбросы, являются одними из мощнейших транзиентных явлений в Солнечной системе. Ученые признают, что явление это очень редкое — науке известно о трех случаях и все они происходили до эпохи интернета. В то же время, спустя три десятилетия низкой солнечной активности риски возникновения все же есть.

Доцент Калифорнийского университета в Ирвайне Сангита Абду Джиоти решила изучить, как скажутся на человечестве эти солнечные вспышки. Выяснилось, что волноваться есть о чем — больше всего они угрожают подводным интернет-магистралям, которые соединяют целые страны. Согласно ее выводам, явление чревато выводом из строя всего оборудования на земной орбите, что, в свою очередь, приведет к глобальному отключению спутникового интернета и систем глобального позиционирования.