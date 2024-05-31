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Наука и технологии
Опубликовано 31 мая 2024, 22:55
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Ученые представил новый метод обнаружения рака

В исследовании приняли участие 311 человек
Ученые из Университета Хьюстона представили новый способ обнаружения рака, который может сделать процедуру такой же простой, как обычный анализ крови. Метод, сочетающий PANORAMA и флуоресцентное образование, обладает потенциалом обнаруживать рак на самых ранних стадиях и улучшать эффективность лечения с точностью 98,7%.
Ученые представил новый метод обнаружения рака

© Ferra.ru

Ученые смогли изучить количество и состав малых EV (экстрацеллюлярных везикул), которые могут переносить различные вещества, такие как белки и нуклеиновые кислоты, в крови. Используя методы PANORAMA и флуоресценции, исследователи смогли визуализировать и подсчитать малые EV, определить их размер и состав.

В исследовании приняли участие 205 пациентов с раком и 106 здоровых людей. Установлено, что метод обладает высокой чувствительностью (99,5%) и специфичностью (97,3%) в диагностике рака.

Ученые надеются, что их метод станет полезным инструментом для скрининга рака и поможет в понимании биологии рака и малых EV.

Источник:Phys.org
Автор:Булат Кармак
Теги:
#здоровье
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#медицина
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#лечение рака