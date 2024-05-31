Ученые представил новый метод обнаружения рака

Ученые смогли изучить количество и состав малых EV (экстрацеллюлярных везикул), которые могут переносить различные вещества, такие как белки и нуклеиновые кислоты, в крови. Используя методы PANORAMA и флуоресценции, исследователи смогли визуализировать и подсчитать малые EV, определить их размер и состав.

В исследовании приняли участие 205 пациентов с раком и 106 здоровых людей. Установлено, что метод обладает высокой чувствительностью (99,5%) и специфичностью (97,3%) в диагностике рака.

Ученые надеются, что их метод станет полезным инструментом для скрининга рака и поможет в понимании биологии рака и малых EV.