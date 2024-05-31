Ученые представил новый метод обнаружения рака

Опубликовано 31 мая 2024, 22:55
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Ученые представил новый метод обнаружения ракаВ исследовании приняли участие 311 человек
Ученые из Университета Хьюстона представили новый способ обнаружения рака, который может сделать процедуру такой же простой, как обычный анализ крови. Метод, сочетающий PANORAMA и флуоресцентное образование, обладает потенциалом обнаруживать рак на самых ранних стадиях и улучшать эффективность лечения с точностью 98,7%.
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Ученые смогли изучить количество и состав малых EV (экстрацеллюлярных везикул), которые могут переносить различные вещества, такие как белки и нуклеиновые кислоты, в крови. Используя методы PANORAMA и флуоресценции, исследователи смогли визуализировать и подсчитать малые EV, определить их размер и состав.
В исследовании приняли участие 205 пациентов с раком и 106 здоровых людей. Установлено, что метод обладает высокой чувствительностью (99,5%) и специфичностью (97,3%) в диагностике рака.
Ученые надеются, что их метод станет полезным инструментом для скрининга рака и поможет в понимании биологии рака и малых EV.