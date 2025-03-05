Ученые представили искусственный язык, способный внедрить вкусовые ощущения в VR-игры

Электронный язык анализирует вкус реальной пищи и воссоздает его в ротовой полости пользователя с помощью химических соединений.

Система использует пять базовых вкусовых стимулов: соль (соленый вкус), лимонную кислоту (кислый), глюкозу (сладкий), магний (горький) и глутамат (умами).

Сенсоры определяют концентрацию этих веществ в еде, преобразуют их в цифровые данные, а затем насос подает нужную комбинацию гидрогелей под язык пользователя.

В ходе экспериментов добровольцы смогли различить виртуальные вкусы лимонада, торта, жареного яйца, рыбного супа и кофе с точностью более 80%. Однако ученые признают, что без запаха и визуального контекста восприятие остается неполным.