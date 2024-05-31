Ученые представили новый ИИ для роботов

Интеллект под названием «Коррекция и планирование с интеграцией памяти» (CPMI) способен учиться на лету, запоминая и анализируя опыт выполнения предыдущих задач. Благодаря этому роботы, оснащенные CPMI, могут самостоятельно планировать действия, исправлять ошибки и эффективнее достигать поставленных целей.

Испытания показали, что роботы с CPMI превосходят существующие модели по эффективности и способности к обучению. В будущем такая технология может быть использована в самых разных областях, от домашних роботов-помощников до роботов на производстве.

Разработчики CPMI планируют совершенствовать систему, расширяя ее память и возможности обучения. Они уверены, что их изобретение позволит роботам стать более автономными и поможет внедрить искусственный интеллект во многие сферы нашей жизни.