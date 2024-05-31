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Наука и технологии
Опубликовано 31 мая 2024, 23:17
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Ученые представили новый ИИ для роботов

Который поможет им лучше выполнять задачи
Ученые из Шанхайского университета разработали новый искусственный интеллект, который помогает роботам лучше понимать и выполнять задачи. В отличие от традиционных роботов, которым требуется подробное программирование, новая система использует машинное обучение для адаптации к окружающей среде и изменениям в заданиях.
Ученые представили новый ИИ для роботов

© Ferra.ru

Интеллект под названием «Коррекция и планирование с интеграцией памяти» (CPMI) способен учиться на лету, запоминая и анализируя опыт выполнения предыдущих задач. Благодаря этому роботы, оснащенные CPMI, могут самостоятельно планировать действия, исправлять ошибки и эффективнее достигать поставленных целей.

Испытания показали, что роботы с CPMI превосходят существующие модели по эффективности и способности к обучению. В будущем такая технология может быть использована в самых разных областях, от домашних роботов-помощников до роботов на производстве.

Разработчики CPMI планируют совершенствовать систему, расширяя ее память и возможности обучения. Они уверены, что их изобретение позволит роботам стать более автономными и поможет внедрить искусственный интеллект во многие сферы нашей жизни.