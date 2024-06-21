Ученые представили новый подход к навигации мобильных роботов

Опубликовано 21 июня 2024, 19:22
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Ученые представили новый подход к навигации мобильных роботовС помощью датчиков
Ученые из Университета Калифорнии в Сан-Диего представили новый подход к навигации мобильных роботов в сложных и динамичных окружениях. Опубликованный на сервере предварительных публикаций arXiv метод показал свою эффективность на роботе Jackal, разработанном ClearPath Robotics.
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Для успешного выполнения миссий в реальных условиях роботы должны адаптировать свои действия в реальном времени, избегая столкновений с препятствиями, людьми или животными. Старые методы создания карт окружающей среды и планирования траекторий не всегда подходят для динамичных и непредсказуемых условий, где среда быстро меняется.
Новый метод, основанный на теориях распределенной надежной оптимизации, позволяет использовать данные с датчиков робота, таких как LiDAR, для обеспечения безопасности навигации без необходимости в точной карте окружения. Это подходит для широкого спектра задач, от внутренних помещений до сложных динамичных пространств на открытом воздухе.