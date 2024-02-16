Ученые представили прототип робособаки-поводыря с ИИ

Проект нацелен на создание более полной версии технологии для помощи 2,2 миллиардам людей по всему миру, в том числе двум миллионам жителей Великобритании, сталкивающимся с потерей зрения. Прототип RoboGuide интегрирует современные технологии в корпус робота-собаки, предназначенного для решения сложных задач.

Система RoboGuide использует сложные сенсоры, установленные на корпусе, чтобы точно картографировать окружающую среду. Разработанное командой программное обеспечение позволяет роботу учиться оптимальным маршрутам между местами и интерпретировать данные с сенсоров в реальном времени, избегая препятствий при проведении человека.

RoboGuide также использует технологию обработки естественного языка, что позволяет ему понимать вопросы и комментарии пользователей и предоставлять вербальные ответы. Проект поддерживают благотворительные организации Forth Valley Sensory Centre (FVSC) Trust и Royal National Institute of Blind People (RNIB) Scotland.