Ученые предупредили, что интернет окажется под угрозой при извержении вулкана

Выводами соответствующего исследования специалисты поделились с изданием Nature Communications. По словам ученых, небольшие извержения вулканов чреваты возникновением цунами. Они же, в свою очередь, опасным тем, что могут привести к уничтожению важной инфраструктуры, в состав которой входят и интернет-кабели.

Ученые предупредили, что даже небольшие извержения могут привести к ряду негативных последствий для человечества. В частности, они могут спровоцировать масштабное цунами, которое, в свою очередь, приведет к перекрытию Суэцкого канала и повредит кабельные сети.

Нескольким ранее мы писали о том, что ученые выявили угрозу извержения крупнейшего на Земле вулкана — Мауна-Лоа.